Названы регионы с наибольшим ростом подростковой преступности

Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания и Пензенская область стали регионами, где был отмечен наибольший рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в период с января по июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Так, число несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло более чем в два раза в каждом из этих регионов, следует из отчета Министерства внутренних дел России, которое есть в распоряжении ТАСС.

Всего число несовершеннолетних в РФ, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось на 945 человек - до 11 429 человек.

Так, на Чукотке число несовершеннолетних преступников выросло в шесть раз - с одного человека в январе-июне 2025 года до шести за аналогичный период в 2026 году. В Кабардино-Балкарии число несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилось более чем втрое - с 16 до 58 человек. Кроме того, в Чеченской Республике в период с января по июнь 2025 года подростков, совершивших преступления, отмечено не было, однако уже за аналогичный период 2026 года их количество увеличилось до восьми.

Также более чем вдвое число несовершеннолетних преступников увеличилось в Северной Осетии - Алании - с 7 до 17 человек, а также в Пензенской области - с 39 до 87 человек.

По данным ведомства, наибольший рост несовершеннолетних, совершивших преступления по итогам первых шести месяцев года, отмечается в Северо-Западном федеральном округе - их число увеличилось с 937 до 1103 человек, Приволжском федеральном округе - рост с 2020 до 2346 человек и Центральном федеральном округе - с 1847 до 2096 человек.

В Уральском и Дальневосточном федеральном округах, наоборот, отмечается понижение числа преступлений среди несовершеннолетних - с 1209 до 1166 и с 1158 до 1121 человека соответственно за указанный период.