В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о порядке оформления предпринимателями компенсаций от властей за ущерб, понесенный в результате атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что власти Ярославской области опубликовали порядок оформления компенсаций и перечень документов, необходимых для получения выплат предпринимателям, чьи товары были повреждены в логистических центрах Wildberries. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении правительства в "Максе".

Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.

СК возбудил уголовные дела о терактах. Кроме того, минувшей ночью БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье).