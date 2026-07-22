Стало известно, где находятся перешедшие границу с РФ норвежские олени

Норвежские олени, которые перешли границу с Россией и находятся на территории Печенгского округа Мурманской области, где расположен трансграничный заповедник "Пасвик", вышли к людям и бродят у поселка Никеля и города Заполярного. В помощи людей они не нуждаются, их не нужно подкармливать или оберегать, сообщила ТАСС директор заповедника Наталья Поликарпова.

Ранее в норвежских СМИ появилась информация, что порядка 30 особей во время выпаса пересекли границу с РФ, а их владельцы не могут получить российские визы, чтобы забрать своих животных.

"Они перешли границу еще зимой и все дальше и дальше отходили от нее. Вышли с территории заповедника, их наблюдали у поселков Никель, Раякоски. Сейчас группа переметнулась на участок между Никелем и городом Заполярным вдоль федеральной трассы. Они прямо там лежат на обочинах, народ их фотографирует, все социальные сети полны фотографиями. Заповедник просто завалили звонками: "Как помочь бедным оленям?" Мы объясняем, что никому помогать не надо, они сами по себе и не стоит вмешиваться в процесс", - пояснила Поликарпова.

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Она добавила, что если они продолжат оставаться на территории Печенгского округа, то будут потихоньку дичать.

Проблема перехода оленей

Проблема перехода норвежских оленей через российско-норвежскую границу по замерзшей реке Паз. существует не одно десятилетие, так как норвежские оленеводы располагают свои пастбища вблизи госграницы, а построенный в 1954 году на границе Норвегии и РФ 150-километровый забор не помогает предотвращать переход животными границы с Россией и их выпас на особо охраняемых территориях РФ.

В 2023 году стадо из 40 домашних норвежских оленей перешло российско-норвежскую границу и питалось ягелем на заповедной территории России. В 2024 году Москва потребовала от Осло компенсации ущерба в 47 млн крон ($4,3 млн), а также уплаты 50 тыс. крон ($4 600) за каждое животное, которое переправилось в Россию и паслось в заповеднике "Пасвик". Норвежская сторона предложила снизить сумму ущерба в 200 раз и была готова заплатить лишь 250 тыс. крон.

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в приграничной зоне трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Территория заповедника - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.