Синоптик Ильин спрогнозировал дожди в Петербурге на выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что с 23 по 26 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями, а к выходным воздух прогреется до +23...+25 °C.

В беседе с URA.RU он сообщил, что 23 июля в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +12...+14 °C, днём — +19...+21 °C. Северо-западный ветер составит 3—8 м/с.

На следующий день сохранится облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура составит +10...+12 °C ночью и +21...+23 °C днём.

В субботу при переменной облачности также местами пройдёт небольшой дождь, а в воскресенье осадки ожидаются на фоне преимущественно облачной погоды. В оба дня воздух прогреется до +23...+25 °C.

В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в эфире «Радио 1» сообщил, что в Москве и Московской области до понедельника сохранится температура немного ниже климатической нормы.

По словам синоптика, в четверг и пятницу ожидается +22...+24 °C, а в субботу и воскресенье — до +26 °C. В начале следующей недели температура снизится до +13...+15 °C.

Небольшие осадки возможны до конца недели, причём сильнее всего дождь может быть в начале следующей.

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