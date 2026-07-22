Дочь Алексея Баталова резко отреагировала на иск Натальи Дрожжиной

Мария Баталова, дочь легендарного актера Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко, заявила, что, в контексте истории с актрисой Натальей Дрожжиной, будет отстаивать свои интересы в суде. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, актриса утверждает, что Мария «обогатилась за её счет», так как комнаты в квартире на Кутузовском проспекте, которые сейчас принадлежат Баталовой, были якобы куплены на деньги Дрожжиной. В связи с этим, Наталья требует возмещения в размере 13 млн рублей.

Дочь Баталова выразила возмущение дерзким требованием актрисы, последовавшим за историей с многомиллионными активами Баталова.

«Судари и сударыни, они [Дрожжина и ее муж] сняли у нас [семьи Баталова] со счетов гораздо больше! Они мстят нам, за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились, что доказали поддельную подпись, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием?», — гневно поинтересовалась Мария.

Баталова подчеркнула, что у нее несколько лет назад даже не было онлайн-банка. Она добавила, что отдала Дрожжиной все банковские карты, что у нее были, с тем, чтобы актриса могла снять с них необходимые средства и приобрести комнаты.

Журналисты отметили, что адвокаты Баталовой уже взялись за дело — они желают доказать невиновность Марии, а также отстоять имущество наследницы великого актера.

Мария Баталова с рождения страдает тяжелой формой ДЦП, но не утратила дееспособность. После смерти отца и матери стала единственной наследницей их многомиллионного состояния.

Наталья Дрожжина — советская и российская актриса, известная по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка». Вместе со своим мужем, юристом Михаилом Цивиным, была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере в отношении семьи Баталова.

По данным следствия, супруги, будучи друзьями семьи и имея доверенность от Леонтенко, обманным путем оформили на себя и третьих лиц несколько объектов недвижимости семьи, включая мастерскую актера в «Доме на набережной» и квартиру.

Цивин свою вину отрицал, утверждая, что действовал исключительно по просьбе Гитаны и в рамках закона.

В 2023 году суд приговорил Дрожжину к 4 годам лишения свободы условно. Ее муж был осужден на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.Также суд обязал супругов выплатить компенсацию семье Баталовых.

После вынесения приговора и смерти Леонтенко, конфликт получил новое развитие. Дрожжина подала новый иск уже к Баталовой.