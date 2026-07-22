Избитая в Грузии россиянка не обращалась в Секцию интересов России в Тбилиси
Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили, что пострадавшая при нападении россиянка к ним не обращалась, о ситуации дипломаты узнали из СМИ.
Представители Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси узнали об инциденте из прессы, передает РИА «Новости».
«Секции интересов России в Грузии известно о конфликте между предположительно гражданином Грузии и предположительно гражданкой России из средств массовой информации, поскольку пострадавшая не обращалась за содействием в Секцию интересов России», – заявили в ведомстве.
Дипломаты уточнили, что участницам конфликта не запрещали покидать территорию государства. Российские дипломаты ожидают справедливой правовой оценки от правоохранительных органов Грузии.
«Секция интересов России в Грузии внимательно следит за ситуацией», – заявили дипломаты.
Они выразили надежду, что компетентные органы дадут объективную оценку агрессивным действиям нападавшего.
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании местного жителя Георгия Чигладзе, который ворвался в гостиничный номер к иностранным туристкам в Телави и избил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк госпитализировали с переломом носа.
Адвокат обвиняемого назвал своего подзащитного жертвой провокации со стороны туристок.
Напавший на российскую туристку мужчина принес извинения за свой поступок.
Подруга пострадавшей девушки обвинила сотрудников гостиницы в бездействии во время конфликта.