Избитая в Грузии россиянка не обращалась в Секцию интересов России в Тбилиси

Сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили, что пострадавшая при нападении россиянка к ним не обращалась, о ситуации дипломаты узнали из СМИ.

Представители Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси узнали об инциденте из прессы, передает РИА «Новости».

«Секции интересов России в Грузии известно о конфликте между предположительно гражданином Грузии и предположительно гражданкой России из средств массовой информации, поскольку пострадавшая не обращалась за содействием в Секцию интересов России», – заявили в ведомстве.

Дипломаты уточнили, что участницам конфликта не запрещали покидать территорию государства. Российские дипломаты ожидают справедливой правовой оценки от правоохранительных органов Грузии.

«Секция интересов России в Грузии внимательно следит за ситуацией», – заявили дипломаты.

Они выразили надежду, что компетентные органы дадут объективную оценку агрессивным действиям нападавшего.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании местного жителя Георгия Чигладзе, который ворвался в гостиничный номер к иностранным туристкам в Телави и избил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк госпитализировали с переломом носа.

Адвокат обвиняемого назвал своего подзащитного жертвой провокации со стороны туристок.

Напавший на российскую туристку мужчина принес извинения за свой поступок.

Подруга пострадавшей девушки обвинила сотрудников гостиницы в бездействии во время конфликта.