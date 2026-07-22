Тепляковы заявили, что у них «намечается» десятый ребенок

Блогер Евгений Тепляков, который воспитывает нескольких детей-вундеркиндов, сообщил, что их семья ждет десятого ребенка.

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— У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается, — рассказал 41-летний мужчина на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

2 июля Евгений Тепляков сообщил, что у его семьи с девятью детьми есть скидка на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов и финансовое пособие от Москвы в размере примерно 20 тысяч рублей. Мужчина подчеркнул, что также есть пособие для женщины, вставшей на учет по беременности. При этом он заявил, что не знает, почему оно одноразовое и составляет 600 рублей.

Одна из дочерей Евгения Теплякова Алиса, которая начала учиться в университете в девять лет, уже работает психологом. «Вечерняя Москва» выясняла, сможет ли девочка стать хорошим специалистом.

30 июня 2025 года Евгений Тепляков рассказал, что его дочь Терра получила школьный аттестат. Она выразила готовность поступать в вуз, но отказалась от предложенного отцом варианта с обучением в МГУ. При этом мужчина не учел пожелания своей дочери.