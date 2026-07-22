Названа причина смерти российского телеведущего Сырникова

В окружении ведущего телеканала «Спас» Максима Сырникова назвали причину его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал собеседник издания, Сырников умер из-за внутреннего кровотечения. Он добавил, что дата и место прощания с телеведущим будут объявлены позже.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома. <...> И буквально через две или три недели он внезапно скончался», — рассказал знакомый телеведущего.

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Сырников вел программу «Монастырская кухня» на телеканале «Спас». 22 июля стало известно о его смерти. Ему было 60 лет.