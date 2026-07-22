Минздрав расширил список редких заболеваний

Минздрав России расширил список редких заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению ведомства, в список добавили синдром Рафика — наследственную болезнь, которая приводит к интеллектуальным, психическим и двигательным нарушениям, а также к ожирению и снижению мышечного тонуса. Она проявляется в младенчестве.

В новый список входят 304 болезни. Кроме того, в июне в перечень также добавили фиброматоз десмоидного типа и первичную эритромелалгию.

Ранее в Минздраве сообщили, что большинство российских фармпредприятий соответствуют стандартам.