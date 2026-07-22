Конфликт с избиением русскоговорящей девушки в Грузии: главное

18 июля в гостиничном комплексе Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия произошел конфликт, в ходе которого пострадала русскоговорящая девушка.

Ситуация привлекла общественное внимание после того, как в соцсетях появилось несколько видео от очевидцев конфликта — на одном из них можно увидеть, как агрессивно настроенный мужчина врывается в номер к группе девушек. Между ними происходит словесная перепалка на английском языке.

Ближайшая к двери девушка говорит ему: «Ты в моей комнате», на что тот отвечает: «Ты в моей стране». После этого женщина пытается вытолкнуть его руками к выходу, но тот сильно бьет ее кулаком в голову. В результате девушка падает. Позже у нее зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа.

При этом, на видео запечатлен лишь финальный эпизод конфликта — причины ситуации остаются предметом расследования. Согласно версии пострадавших, они наблюдали с балкона своего номера за свадьбой местных жителей. По их словам, конфликт произошел после того, как гости свадьбы услышали от них русскую речь. Одна из девушек также заявила, что напавший на них мужчина узнал у сотрудников отеля номер их комнаты, что позволило ему найти девушек и ворваться к ним в номер.

Нападавшим оказался брат жениха Георгий Чигладзе. После конфликта он был задержан по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что конфликт разгорелся по другой причине. По версии ведомства, находящиеся на балконе девушки оскорбляли участников свадьбы и пролили жидкость на музыкальное оборудование. После этого Чигладзе поднялся к ним в номер, где словесный конфликт перерос в рукоприкладство.

Этой версии придерживается и адвокат Чигладзе. По его словам, мужчина сначала пытался сделать замечание, но женщина первой схватила его и толкнула. В качестве доказательства защита предоставила фотографию шрамов на шее Чигладзе — адвокат заявляет, что его подзащитный тоже получил повреждения в ходе конфликта. Эта версия пока не была официально подтверждена следствием.

Если Чигладзе признают виновным, ему может грозить до трех лет лишения свободы. При этом, позже он был отпущен под залог. Его размер составил пять тысяч лари — около 150 тысяч рублей по текущему курсу.

Конфликт вышел за рамки обычного уголовного дела и привлек большое внимание в соцсетях. В русскоязычных обсуждениях многие восприняли эту ситуацию как проявление расизма и нетерпимости из-за русского языка. В Грузии реакция оказалась неоднозначной — многие осудили применение насилия в отношении женщины, но также звучит точка зрения о том, что необходимо учитывать и причины конфликта.

Кроме того, несколько десятков человек в Тбилиси вышли на акцию в поддержку Чигладзе. Они считают, что конфликт начался из-за провокаций со стороны девушек, а не из-за их языка.

Позже сам Чигладзе заявил, что сожалеет о случившимся. По состоянию на 22 июля 2026 года расследование ситуации продолжается. Следствие пока не сделало окончательных выводов о том, что именно стало причиной конфликта.