Сильный ливень с градом обрушился на Нижний Новгород

На Нижний Новгород обрушился мощный ливень — дождь буквально заливал город, создавая эффект белой стены. Об этом сообщает РИА Новости.

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В среду утром воздух прогрелся до плюс 28 градусов, однако после обеда погода резко изменилась: налетел шквалистый ветер и начался сильный дождь с градом. Интенсивность осадков была столь высокой, что видимость упала до минимума — за водяной пеленой почти не было видно соседних строений.

В администрации города журналистам рассказали, что дорожные службы и районные управы оперативно выехали на объезд территории, чтобы выявить затопления и последствия стихии.

«В местах известных подтоплений на улице Лысогорской, на Московском шоссе — с объемом воды постепенно справляется ливневая канализация. В иных случаях к работе по откачке воды подключается дорожная техника, — рассказали в мэрии города.

В социальных сетях очевидцы публикуют снимки выпавшего града, который местами образовал целые сугробы на окраинах города. Кроме того, сильные порывы ветра повалили строительный забор на одной из центральных улиц.

Также сообщалось, что в Свердловской области планируют увеличить группировку добровольцев-спасателей для ликвидации паводка.