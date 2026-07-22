Умер ведущий передачи «Монастырская кухня» Максим Сырников

Ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» и блогер Максим Сырников скончался на 61-м году жизни. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил публицист Егор Холмогоров.

© Вечерняя Москва

— Он был настоящим воином за русскую кухню, рыцарем Русской Печи, романтиком монастырских щей и бабушкиных пирогов. Это ему приносило немало горестей — московская фьюжен-китчен-тусовка его не принимала, не давала работать, а порой нынешние иноагенты его открыто травили, — отметил публицист.

Ушел из жизни звезда сериалов «След» и «Глухарь»

Он добавил, что несколько дней назад Сырников просил молиться за его здоровье, а потом сообщил, что сбежал из больницы. По словам Холмогорова, кончина телеведущего стала страшным ударом по русской культуре и патриотическому движению.

Публицист подчеркнул, что потерял друга, передает его Telegram-канал.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Высшее образование он получил в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. После окончания университета ведущий работал редактором кулинарных колонок в «Снобе», а также печатных изданиях «Натурпродукт» и «ХлебСоль». Кроме того, он был бренд-шефом первого в Москве православного ресторана «Воскресенье».