Лантратова заявила, что Россия не держит в плену мирных украинцев

Российская сторона не держит в плену мирных украинцев и не препятствует их возвращению обратно.

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Об этом в среду, 22 июля, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

— Это тоже такое гуманное отношение. Мне, например, бывает очень больно, обидно, когда говорят, мол, мы везем преступника, а это — дедушка, который вышел с охотничьим ружьем во время обстрела своего дома, ну он что, преступник? Да не преступник он никакой. И, конечно, мы всегда очень гуманно поступаем по отношению к этому, — подчеркнула омбудсмен.

Лантратова добавила, что в случае, если есть граждане Украины, которые хотят уехать домой, они «спокойно могут уехать через территорию России», передает ТАСС.

21 июля Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев готовятся к новому обмену пленными бойцами, и уточнила, что он может состояться в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что каждый день ей поступает большое количество обращений на эту тему. В связи с этим команда Лантратовой ведет прием граждан, чтобы решать вопросы людей из регионов страны.