Бизнесмен Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
Бизнесмен Олег Винник в личном блоге объявил о разводе с женой Анной на фоне новостей о неизлечимом генетическом заболевании у их двухлетнего сына.
По его словам, решение не было спонтанным.
— Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись, — отметил он.
Предприниматель призвал подписчиков не искать виноватых и не вмешиваться в детали семейной жизни. Из-за сына пара намерена остаться в хороших отношениях даже после развода, уточнил Винник.
— Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий, — написал бизнесмен.
Точные причины расставания мужчина не раскрыл.
Анна Винник рассказала о диагнозе ребенка в апреле этого года. Она заявила, что ее «материнское сердце давно чувствовало что-то неладное», но доктора не могли до полутора лет сказать ничего конкретного из-за различий в развитии детей. Женщина добавила, что у ее сына выявили проблемы с развитием мышц.
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