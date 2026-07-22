Бизнесмен Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына

Бизнесмен Олег Винник в личном блоге объявил о разводе с женой Анной на фоне новостей о неизлечимом генетическом заболевании у их двухлетнего сына.

© Вечерняя Москва

По его словам, решение не было спонтанным.

— Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись, — отметил он.

Предприниматель призвал подписчиков не искать виноватых и не вмешиваться в детали семейной жизни. Из-за сына пара намерена остаться в хороших отношениях даже после развода, уточнил Винник.

— Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий, — написал бизнесмен.

Точные причины расставания мужчина не раскрыл.

Анна Винник рассказала о диагнозе ребенка в апреле этого года. Она заявила, что ее «материнское сердце давно чувствовало что-то неладное», но доктора не могли до полутора лет сказать ничего конкретного из-за различий в развитии детей. Женщина добавила, что у ее сына выявили проблемы с развитием мышц.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) развелся с исполнительницей Мариной Рощупкиной 10 лет назад. В июле первая супруга артиста рассказала об общении с ним после расставания.