В АТОР рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в Турции

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в Турции. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации ассоциации, в данный момент российские туроператоры и страховые компании не фиксируют случаев заболевания этим вирусом среди туристов. Там уточнили, что пока был подтвержден только один случай заболевания, что нельзя назвать «вспышкой». Кроме того, энтеровирусные инфекции группы Коксаки регулярно встречаются каждый летний сезон на побережье Средиземного и Черного морей в виде единичных заболеваний.

«Говоря об энтеровирусах, следует отметить, что доля таких случаев в Турции стабильно низкая. В частности, вирус Коксаки ежегодно составляет менее 0,01% от всех случаев обращения туристов к врачам. По нашим данным, роста заболеваемости энтеровирусами, в том числе и вирусом Коксаки, в Турции не наблюдается», — рассказала эксперт АТОР Юлия Алчеева.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, которая может протекать в разных формах. В легких случаях он проявляется как легкое лихорадочное состояние, но в тяжелых может вызвать менингит.