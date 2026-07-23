Стало известно, где похоронят телеведущего Максима Сырникова

Ведущего передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максима Сырникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июля.

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Об этом в четверг, 23 июля, сообщил его сын Тихон Сырников.

— Похороны будут в Санкт-Петербурге. В эту субботу, на Северном кладбище, в 15 часов (по московскому времени — прим. «ВМ»), — уточнил мужчина в беседе с РИА Новости.

О смерти Максима Сырникова сообщил публицист Егор Холмогоров — ведущий скончался в возрасте 60 лет. По словам Холмогорова, кончина телеведущего стала страшным ударом по русской культуре и патриотическому движению.

22 июля стало известно, что телеведущий скончался из-за внезапного внутреннего кровотечения.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, после чего занимал должность редактора кулинарных колонок в «Снобе», а также печатных изданиях «Натурпродукт» и «ХлебСоль».