Москвичи забили тревогу из-за прихода неизвестных «травить кошек» в подвале дома

Жильцы одного из домов в столичном районе Митино обвинили пришедших к ним «неизвестных людей в защитных костюмах» в намерении отравить кошек в подвале. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Информация поступила из дома №43 на Митинской улице. По словам местных жителей, сегодня днем в подвал здания прошли двое мужчин, которые объявили, что будут «травить кошек». Один из них был одет в защитный костюм, добавили очевидцы.

«Они не представлялись, сказали, что будут травить кошек, и зашли в подвал. Сейчас соседи вызывают 112», — рассказала каналу одна из живущих в доме женщин.

Судя по сделанным очевидцами и опубликованным каналом фотографиям, один из визитеров одет в белый матерчатый костюм с капюшоном и высокие ботинки, а второй пришел в обычных штанах и футболке без заметных опознавательных знаков, с рюкзаком на спине.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало, сообщений со стороны ответственных за отлов беспризорных животных — тоже.