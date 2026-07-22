Владелец собаки, покусавшей внука Дарьи Донцовой, дал пояснения об инциденте

Стало известно, чья собака во вторник напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой. Хозяином оказался 75-летний пенсионер, проживающий неподалеку.

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Как ранее сообщал «МК», 3-летний пес породы американская акита по кличке Барри укусил ребенка возле его дома в селе Дубцы Одинцовского городского округа. При этом, со слов местных жителей, собака была без поводка. Внука писательницы госпитализировали, раны зашили. У ребенка сильно пострадала голова, также он испытал психологический шок.

Хозяин пса на следующий день принес извинения родителям пострадавшего. С его слов, к содержанию питомца он относится со всей ответственностью. Пес всегда на поводке толщиной 5 сантиметров, который прикреплен к двум ошейникам. В течение года с собакой занимался кинолог. Пес привит по всем правилам.

Владелец также пояснил, что гулял с питомцем, как обычно. В какой-то момент, когда он проходил мимо ребят, пес на поводке рванул в сторону мальчика и укусил его. Это произошло за секунду-другую.

Пенсионер, с его слов, сразу же оттащил животное, привязал к столбу. Своей майкой он принялся вытирать кровь с головы мальчика. Позже рабочий - уроженец Таджикистана, обработал рану перекисью и перевязал бинтом. Все вместе они дожидались прибытия родителей пострадавшего, которые доставили того в медучреждение.

Стало известно о состоянии пострадавшего от нападения собаки внука Донцовой

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».