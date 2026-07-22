Дарья Донцова планирует подать в суд на хозяина собаки, покусавшей ее внука

Писательница Дарья Донцова планирует подать иск в суд на хозяина собаки породы акита-ину, покусавшей ее семилетнего внука в поселке Дубцы под Одинцовом.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщила сама женщина.

— Сейчас этим делом занимаются в УВД, и будет проведено следствие в отношении хозяина этой собаки. Выяснилось, что на него неоднократно жаловались жители Дубцов, но никто на это так и не отреагировал. Конечно, после того как пройдут все следственные действия, мы подадим в суд. Мирного пути для этого человека не будет, — передает слова Донцовой ТАСС.

Писательница уточнила, что инцидент произошел 21 июля. Ее внук гулял в поле около жилых домов, когда на нее набросилась собака без намордника. Ребенку помог проходивший мимо мужчина. Он же впоследствии и отнес мальчика до дома.

Внука Донцовой доставили в клинику имени Рошаля, где ему зашили раны. Полиция начала проверку по факту произошедшего, силовики установили личность хозяина собаки. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сама Донцова сообщила, что ее внук находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, но мальчик вздрагивает каждый раз, когда в палате открывается дверь.