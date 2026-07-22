Донцова: внук после нападения собаки вздрагивает при открывании двери в палату

Внук писательницы Дарьи Донцовой Александр, переживший нападение собаки, остается в тяжелом психологическом состоянии — он вздрагивает каждый раз, когда в палате открывается дверь.

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Об этом в среду, 22 июля, заявила писательница.

— Ребенок сейчас находится в палате вместе со своей мамой. Он очень испуган. Он вздрагивает, когда открывается дверь в палату. Врачи говорят, что, слава богу, угрозы для жизни ребенка нет, но это чудо, — рассказала Донцова.

По ее словам, сейчас мальчик лечится в Детском центре имени Рошаля в Красногорске. У ребенка тяжелое ранение головы, все раны удалось зашить. Лицо Александра не пострадало, передает агентство городских новостей «Москва».

В беседе с «Москвой 24» писательница добавила, что ищет мужчину, который спас ее внука во время нападения собаки, чтобы отблагодарить. По ее словам, он принес внука домой и ушел, не оставив никакой информации о себе.

Инцидент произошел в поле около домов в поселке Дубцы. Мужчина выгуливал собаку без намордника. Акита-ину набросилась на внука Дарьи Донцовой и покусала его.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Прокуратура рассмотрит вопрос о подаче иска в суд с требованием взыскать с владельцев собаки компенсацию морального вреда и расходов на лечение ребенка.