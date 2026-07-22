Стало известно о состоянии пострадавшего от нападения собаки внука Донцовой

Пострадавший от нападения собаки породы акита-ину в поселке Дубцы семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой находится в больнице в стабильном состоянии.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщила пиар-менеджер Дарьи Донцовой Анна Павлиева.

— Александр находится в больнице под наблюдением врачей, но в целом стабильное состояние, — передает слова Павлиевой агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что местные жители и раньше жаловались на нападения акита-ину.

Семилетнему внуку Дарьи Донцовой порвала лицо собака

Инцидент произошел в поле около домов в поселке Дубцы под Одинцовом. Мужчина выгуливал собаку без намордника. Акита-ину набросилась на внука Дарьи Донцовой и покусала его. Мальчика доставили в клинику имени Рошаля, где ему зашили раны. Правоохранители начали проверку, они установили личность хозяина собаки.