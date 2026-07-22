ЧС в Крыму сегодня: новые атаки, шторм и ситуация с бензином

В ночь на 22 июля ВСУ совершили новую атаку беспилотниками по Крыму. Aif.ru рассказал, какая обстановка складывается в регионе.

Отключения электричества

Как заявила компания «Крымэнерго», новой атаке украинских беспилотников подверглись объекты электроснабжения на юге Крыма. В результате часть населенных пунктов осталась без света. Кроме того, напряженная обстановка с подачей энергии наблюдается на северо-западе и востоке региона.

В компании напомнили, что в Крыму сохраняются ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все меры для стабилизации обстановки.

Ограничения по продаже бензина

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 22 июля продажа топлива на заправках в городе будет осуществляться по QR-кодам. Губернатор отметил, что при этом можно будет приобрести не более 20 литров горючего. Временно разрешена возможность заправки канистр – для использования топлива в домашних генераторов.

Для этого потребуется предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства. Номер автомобиля должен совпадать с данными QR-кода. При заправке в бак также разрешено долить оставшуюся часть топлива в канистру.

Развожаев обратил внимание, что QR-код не потребуется тем, кто хочет купить бензин стандарта АИ-100. Лимит на отпуск горючего составляет 40 литров, как и при заправке пропан-бутаном. Газ можно купить только при наличии баллонов с актуальным сроком проверки.

Штормовое предупреждение и пожароопасность

ГУ МЧС России по Крыму информирует, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Самый опасный период наступит с вечера 22 июля. Ожидаются дожди, сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра может составить от 20 до 25 метров в секунду. Сохранится погода и на сутки 23 июля.

Власти Крыма также объявили, что в связи с высокой пожароопасностью на полуострове запретят посещение лесов, за исключением установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов. Минэкологии предупредило, что режим вступает в силу с 22 июля на 21 календарный день.

ВСУ ударили по Крыму

Ликвидация БПЛА

ВС РФ вечером 21 июля и ночью 22 июля обезвредили 242 БПЛА ВСУ над акваторией и регионами РФ, в том числе над Крымом. Также украинские войска пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Ставропольский край, Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области.