«Афиша» объявила о партнерстве с уникальным музеем-заповедником

Компания поддерживает новый этап развития «Архангельского» как билетный оператор, информационный и технологический партнер

© предоставлено Анастасией Здрадовской

21 июля 2026 года генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров принял участие в пресс-конференции, посвященной новому этапу развития музея-заповедника «Архангельское» и анонсу культурной программы. Он рассказал о том, как «Афиша» вместе с исторической усадьбой планирует создать уникальное пространство, где сплетаются наследие, природа и технологии.

Приветственное слово взял министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, подчеркнув уникальность «Архангельского» на карте Подмосковья и страны в целом. Он отметил, что музей-заповедник переживает величайший момент своей истории в XXI веке – реновация и обновление команды во главе с Еленой Харламовой превратили усадьбу в место, которое каждый регион хотел бы видеть у себя.

Генеральный директор музея-заповедника Елена Харламова, в свою очередь, рассказала о масштабных планах по превращению «Архангельского» в центр притяжения для самой требовательной аудитории. Проекты, которые запускаются в этом сезоне, призваны показать усадьбу с новой стороны, где классическое наследие звучит в унисон с современными художественными языками.

Вместе с другими спикерами Евгений Сидоров поделился стратегическим видением, который меняет сам подход к культурному досугу. Это не календарь разрозненных событий, а целостный сценарий свободного времени: ландшафт, искусство и гастрономия здесь соединяются в единый опыт, задавая высокую планку для всего города.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»: «Мы хотим помочь “Архангельскому” изменить привычный сценарий посещения усадьбы: от разового визита на экскурсию или прогулку – к полноценному культурному дню в парке. Здесь можно будет познакомиться с историей и архитектурой, побывать на концерте или выставке, погулять, пообедать и открыть для себя новые форматы отдыха. “Афиша” поможет объединить культурную программу, билетные и цифровые сервисы в единый удобный маршрут для посетителя. При этом для нас принципиально важно бережно сохранить уникальный характер и атмосферу “Архангельского”, дополняя их современными возможностями и создавая новые поводы возвращаться сюда снова и снова».

Евгений Сидоров подчеркнул значение проекта для столицы: «Архангельское» задает высокий стандарт культурного отдыха – содержательного, красивого и комфортного, где каждая деталь работает на общее впечатление. Отдельное направление – цифровая инфраструктура, которую «Афиша» развивает совместно со стратегическим партнером Сбером. «Архангельское» получит доступ к передовым технологиям, внедряя полезные человеку решения на базе искусственного интеллекта: от удобной навигации и цифрового билета до систем, делающих вход, перемещение и выбор событий максимально быстрыми. Это не просто сервис, а создание бесшовной среды, благодаря которой современный человек получает качественный досуг без лишних усилий.

Центральным событием первого сезона в музее-усадьбе «Архангельское» станет концерт, который состоится 29 августа. Автор идеи и художественный руководитель проекта «Прокофьев 135. Эпос и миф» пианист, дирижер и композитор Никола Мельников раскрыл детали предстоящего мероприятия. Кроме оркестра из ста человек, героями перформанса станут скульптуры музея-заповедника, «оживленные» с помощью ИИ. Синтез классической музыки, истории и технологий обещает превратить парк в пространство нового культурного опыта. Билеты на концерт уже доступны на платформе afisha.ru.