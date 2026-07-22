Суд рассмотрит иск о ликвидации фонда "Городские проекты" Варламова и Каца

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы рассмотрит иск о ликвидации Фонда содействия развития городов "Городские проекты" блогеров Ильи Варламова и Максима Каца (признаны иноагентами, Варламов внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству административный иск ГУ Министерства юстиции по г. Москве о ликвидации Фонда содействия развития городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца", - сказали в пресс-службе.

Из искового заявления следует, что в 2025 году истцом была проведена плановая документарная проверка фонда на предмет соответствия его деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, и соблюдением им законодательства России за период 2022-2024 годов. В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения.