Тысячи жителей российского региона остались без света

Тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по российскому региону.

По информации источника, ураганный ветер, скорость которого достигала 33 метра в секунду и более, повредил крыши домов и повалил деревья. После удара стихии электроснабжения лишились 44 населенных пункта и более 6000 тысяч домов в Краснощековском и Чарышском районах.

Для ликвидации последствий непогоды на места ЧП направили оперативную группу и аэромобильную группировку МЧС, а также подразделения пожарно-спасательного отряда и краевого спасцентра. В общей сложности в работах задействованы 27 специалистов и четыре единицы техники. Для мониторинга обстановки собираются использовать беспилотники.

В связи со случившимся в регионе готовятся собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям. В главном управлении МЧС создан межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края, добавили в министерстве.

Ранее в июле в Чувашии и Ивановской области из-за непогоды без света остались тысячи человек.