Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жителям данного российского региона посоветовали воздержаться от нахождения на открытом воздухе. Об этом сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В связи с возгоранием после налета вражеских дронов в Краснодаре горожан призвали также не открывать окна.

В ночь на 22 июля юг России подвергся массированной атаке беспилотников, в Краснодаре вспыхнул складской комплекс. Обломки дронов попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.

Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске

В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, Армавире одного горожанина спасти не удалось.