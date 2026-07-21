Стала известна причина смерти фитнес-блогера Do4а

Жена фитнес-блогера Вадима Иванова, известного как Do4а, назвала причину смерти мужа. Об этом сообщает Starhit.

© Соцсети Вадима Иванова

По словам Анны Ивановой, ее муж умер от острой сердечной недостаточности. Она уточнила, что в последнее время блогер готовился к операции по пересадке сердца, но не успел. При этом, за свою жизнь он перенес три инфаркта — первый произошел в 2017 году, после чего здоровье Иванова стало постепенно ухудшаться.

«С каждым годом состояние, естественно, становилось все тяжелее. Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось», — рассказала она.

Do4а был одним из самых известных блогеров в фитнес-среде. В своих роликах он популяризировал бодибилдинг, а также рассказывал о спортивной фармакологии и силовых тренировках. Являлся автором бренда спортивного питания и одежды.

Иванов умер 20 июля.