В Петербурге хотят создать наземное метро

В Санкт-Петербурге может появиться наземное метро. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин, передает РИА Новости.

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«Важная задача — заложить основу для создания в городе наземного метро», — сказал он на заседании правительства города.

Наземное метро будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 млн пассажиров в год. По словам Минкина, одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета, который позволит получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту «Подорожник», добавил глава комитета по транспорту.

В конце прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до Экспофорума. По его словам, на развитие метрополитена на ближайшие три года в городском бюджете заложено 200 млрд рублей. Чиновник уточнил, что в настоящее время специалисты ведут активное строительство в районе будущей станции «Каменка» на севере города. Для строительства подземки понадобится федеральное софинансирование, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.