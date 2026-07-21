Отец девушки, вышедшей замуж за стрелка Галявиева, сделал заявление

Отец 18-летней Дианы, которая вышла замуж за казанского стрелка, рассказал, как он узнал о свадьбе дочери и что думает о ее решении связать судьбу с убийцей. Мужчина заявил, что не принимает выбор дочери и не хочет общаться с ней после произошедшего. Подробнее об этом он рассказал в интервью KP.ru.

— Это позор... Я сразу позвонил ей и сказал, что больше с ней не буду общаться, пока она не разведется. В моем понимании — это террорист, это нелюдь, он убил детей! Она сама себе ломает жизнь, наплевательски отнеслась к своим родным... Я сказал, что мне от нее такие внуки не нужны. Никакого желания ей звонить нет, — сказал мужчина, попросив не упоминать их фамилию в СМИ.

Он отметил, что сравнивает Галявиева со знаменитым маньяком и насильником Андреем Чикатило. В то же время выяснилось, что с 14 лет Диана содержала Галявиева на деньги, которые ей высылала семья.

— Это потом только оказалось, что она с ним общается с 14 лет. Втихаря. Мы даже не подозревали об этом. Я думаю, она его просто содержала, а он нашел себе лохушку, — заявил отец девушки.

В то же время сама Диана за интервью требует от журналистов 400 тысяч рублей, говорится в публикации.

По словам Дианы, она не живет с семьей Галявиева, но находится с его родственниками в доверительных отношениях.

15 июля стало известно, что осужденный на пожизненное лишение свободы за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал свой брак. По данным журналистов, регистрация прошла в конце мая на территории исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.