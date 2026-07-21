Режиссер Логутенко вышла на связь после сообщений о пропаже сына

Режиссер Алиса Логутенко, которая 20 июля сообщила о пропаже своего 21-летнего сына, рассказала, что он вернулся домой. Она поблагодарила за помощь своих друзей, близких, родственников, поисковый отряд «Лиза Алерт», полицейских и следователей.

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— Спасибо за то, что вы видели, что мы ищем Ваню. И это была огромная сила, которая нас поддерживала. Спасибо вам всем большое, огромное, сердечное. Хочу отметить один момент для каждого из вас, а вас было очень много — свыше трехсот тысяч просмотров. Это мысли о нас, о том, что с нами происходит. И это большая сила, которая поддерживала, в частности, меня, не давала опускать руки, — рассказала режиссер в обращении, опубликованном в личном блоге.

Логутенко добавила, что ее мать уже поговорила с Иваном, и назвала случившееся большим испытанием.

3 февраля СМИ сообщили, что мать американской телеведущей Саванны Гатри пропала без вести. Полицейские предположили, что 84-летнюю Нэнси Гатри могли похитить. При этом пенсионерке трудно передвигаться и она не могла покинуть дом самостоятельно.