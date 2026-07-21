Роспотребнадзор запросил данные о ситуации с вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса Коксаки среди российских туристов в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере МАХ.

© m24.ru

Аналогичный запрос также был подан в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Как уточнили в Роспотребнадзоре, запрос в турецкий Минздрав направили после сообщений о случаях заражения, в том числе среди детей.

Туристам рекомендовали соблюдать меры профилактики, в том числе тщательно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контакта с людьми с признаками инфекции и не допускать попадания воды в рот во время купания в бассейнах.

Детям при неблагоприятной эпидемиологической обстановке советуют по возможности не посещать игровые комнаты. При появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов в ведомстве призвали незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что российские туристы в турецком отеле IC Santai Family Resort столкнулись с массовым заражением детей вирусом Коксаки. Одна из туристок, Анна, сообщила, что, несмотря на дорогостоящую путевку, ее отдых был испорчен: трое детей заболели, из-за чего пять дней отпуска ушли на лечение.

Женщина пожаловалась на бездействие администрации отеля и проблемы с получением медицинской помощи по страховке. По словам других постояльцев, ситуация носит системный характер, однако руководство гостиницы игнорирует жалобы и не принимает санитарных мер.