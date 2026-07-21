Фестиваль Outline 2026 отменен из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила команда фестиваля.

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Распоряжение об отмене фестиваля вынесла администрация Талдомского района в связи с беспилотной опасностью в регионе проведения.

«Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами. Сейчас важно, что все, что мы создали, остается. А значит, мы вернемся», — говорится в заявлении.

Информацию о возврате денег за билеты и дальнейших действиях организаторы пообещали опубликовать в ближайшее время.

Outline считается одним из крупнейших и наиболее значимых российских фестивалей электронной музыки. В последние годы фестиваль проходил в Талдомском районе Подмосковья на территории площадью около 15 гектаров. В 2026 году фестиваль должен был пройти с 21 по 27 июля. Среди хедлайнеров были «Психеи», Mirèle, группа «Озера», а также Хаски и Тима.