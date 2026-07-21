Умер актер Дмитрий Поднозов

Российский актер Дмитрий Поднозов скончался в понедельник, 20 июля, в возрасте 64 лет. Дата и время прощания с актером станут известны позднее. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который основал артист.

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— Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой, — говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что последние шесть месяцев актер боролся с онкологией. На протяжении этого «тяжелого пути» Поднозов держался и оставался сильным до самого конца, передает страница учреждения в соцсети VK.

23 декабря 2025 года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами в головной мозг. 7 июня супруга Поднозова Алиса Олейник сообщила, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии .