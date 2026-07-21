В Петербурге подростки напали на 15-летнюю школьницу после онлайн-конфликта

В Приморском районе Петербурга неизвестные избили 15-летнюю школьницу, сообщает 78.ru.

Вечером 20 июля группа сверстников напала на девочку у дома №2 на Котельниковой аллее. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры в интернете, после чего подростки договорились об офлайн-встрече.

На месте школьницу избили и, как сообщают источники, измазали яйцами и мукой. Пострадавшую госпитализировали с травмами, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента, СУ СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку по статье о хулиганстве.

До этого подростки избили сверстника в лагере на Алтае. Как отметили в СК, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сами сотрудники учреждения якобы не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации. При этом администрация лагеря якобы пыталась скрыть этот инцидент. В действиях персонала увидели признаки халатности.