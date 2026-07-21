Пространство «МосХаб.Сколково» за полгода работы стало важной площадкой для ИТ-сообщества Москвы

В деловом пространстве «МосХаб.Сколково» , которое открылось в ноябре прошлого года на территории московского Кластера видеоигр и анимации, прошло уже более 50 технологических мероприятий: от лекций и мастер-классов до крупных конференций и премий. В Департаменте информационных технологий (ДИТ) города Москвы рассказали, что площадка стала единой средой для открытого диалога ИТ-отрасли, города и общества.

«За семь месяцев «МосХаб.Сколково» уже стала значимой частью деловой жизни российского ИТ-сообщества и помогает совместно воплощать инновационные решения, ускорять их внедрение и развивать цифровую экосистему столицы. Здесь Москва провела более 50 мероприятий: от хакатонов и лекций до отраслевых конференций и премий. В них приняли участие более 100 экспертов-спикеров и свыше 800 участников. В числе основных тем — развитие умных городов, технологии искусственного интеллекта, решения с открытым исходным кодом; кибербезопасность, дизайн, продвижение цифровых проектов, создание нейроконтента и цифровизация отдельных отраслей», - рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Среди ключевых мероприятий, которые прошли на площадке, - VI Международный форум «Умный город – Безопасная среда», посвящённый развитию отечественных технологий для безопасного и устойчивого развития, II Всероссийская стратегическая сессия «Эффективный госзаказ: цифровизация, практика, диалог», масштабный 24-часовой хакатон «SKILLOUT» по созданию видеороликов с использованием генеративного искусственного интеллекта, Первый Кубок нейроконтента, участники которого с помощью ИИ придумывали уникальные видеоистории о том, как изменится мир благодаря технологиям. Также в «МосХаб.Сколково» состоялись конференция Единого центра биометрических испытаний и презентация первых в России открытых независимых тестов отечественных биометрических алгоритмов, финальные этапы отбора на стажировку «ИТ-город» в Правительстве Москвы по нескольким направлениям и многие другие практикумы, лекции, встречи и отраслевые дискуссии.

На площадке «МосХаб.Сколково» работает городской 5G демо-центр, где разработчики проектов с использованием 5G/6G могут протестировать свои решения в действующей сети связи нового поколения. Центр открыт для крупных компаний, стартапов и студенческих команд. Здесь они могут демонстрировать, дорабатывать и тестировать решения, а город — оценивать возможность внедрения этих технологий в различных сферах городского хозяйства. Демо-центр активно сотрудничает не только со стартапами и ИТ-компаниями, но и с вузами. В числе партнеров ДИТ Москвы — МФТИ, НИУ ВШЭ и Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ).

Также посетителям «МосХаб.Сколково» доступен демо-центр городской технологической платформы МосТех, которая включает в себя инструменты разработки, оборудование, операционные системы, офисные приложения и решения для организации работы центров обработки данных. В демо-центре представлено оборудование под брендом «МосТех»: ноутбуки, моноблоки и мультимедийные панели, которые поставляются в органы власти и подведомственные организации Москвы. Все устройства работают на собственной операционной системе «МосТех.ОС» и оснащены полным комплектом офисного ПО для эффективной работы и учебы.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».