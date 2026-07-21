Жена блогера Вадима Иванова назвала причину его смерти

Причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, известного как Do4а, стала острая сердечная недостаточность. Об этом ТАСС рассказала его жена Анна Иванова, отметив, что супруг готовился к пересадке сердца после трех инфарктов.

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Иванов умер 20 июля в возрасте 37 лет.

"За свою жизнь Вадим перенес три инфаркта - первый случился еще в 2017 году, - рассказала Иванова. - С каждым годом состояние сердца, естественно, становилось все тяжелее.

Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось. Были лишь временные улучшения, которые не меняли общую картину".

Она отметила, что у мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность. "Вадим уже проходил обследование для пересадки сердца, готовился к ней. К сожалению, времени не хватило", - пояснила она.

Прощание с Ивановым состоится 22 июля в Санкт-Петербурге.