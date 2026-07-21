Почему Светлану Маслякову похоронили отдельно от мужа

Вдову Александра Маслякова, Светлану, которая была режиссером программы «Клуб веселых и находчивых», похоронили на Троекуровском кладбище. Её супруг, Александр Масляков, упокоен на Новодевичьем кладбище.

Сергей Дворцов, продюсер, предположил, почему похороны Светланы прошли вдали от её мужа. По его мнению, семья хотела избежать публичности.

«Светлана Маслякова — это большая утрата для всего мира КВН, особенно после смерти её супруга, Александра. Почему её похоронили отдельно? Вероятно, семья решила избежать внимания общественности. Они, скорее всего, не хотели, чтобы похороны сопровождались большим количеством камер и публикаций в СМИ. Семья Масляковых известна своим дипломатичным поведением и корректными отношениями с окружающими. Они активно сотрудничают с артистами и знаменитостями, поэтому я думаю, что решение было принято именно из этих соображений», — отметил Дворцов в комментарии Aif.ru.

Из-за продолжительной болезни умерла Светлана Маслякова. Пелагея рассказала о своих любимых местах в России.