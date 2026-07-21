Костюк предложила вручать родителям погибших бойцов СВО медальоны воинской доблести

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала президенту РФ Владимиру Путину об инициативе вручать родителям погибших участников специальной военной операции медальоны воинской доблести как символ памяти об их подвиге. Об этом она сообщила на встрече с главой государства.

"Мы начали с Еврейской автономной области. Наши коллеги из Дальневосточного военного округа поддержали. Нашим родителям, тем, у кого ребята сегодня пали, защищая Родину, мы готовим такую историю. Именно медальон воинской доблести мы вручаем <...> Ведь родителям ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его <...> подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила", - сказала Костюк.

По словам Костюк, идея возникла после того, как коллеги из Музея-заповедника имени В. К. Арсеньева во Владивостоке подарили ей кулон. После этого вместе с единомышленниками она начала изучать историю и выяснила, что в царской России в знак уважения к подвигу погибшего воина его родителям вручали медальон с изображением погона, а с 1943 года существовала традиция передавать семьям погоны погибших военнослужащих.

Она подчеркнула, что вручение медальонов помогает сохранить память о подвиге погибших военнослужащих и имеет большое значение для их семей.

"Мы начали вручать. Когда смотришь на родителей, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят и уверенность в том, что они будут делать все, что могут, для своей страны", - отметила губернатор.

Глава государства поддержал инициативу Костюк. "Отличная идея. Согласен", - сказал президент.

Сын Костюк - старший лейтенант Герой России Андрей Ковтун - погиб в ходе выполнения воинского долга в 2022 году в зоне СВО. Когда группа мотострелков попала в засаду, Ковтун получил их сигнал и принял решение идти на помощь товарищам. В условиях превосходящей силы противника он лично уничтожил три единицы вражеской техники и несколько десятков украинских солдат. Он закрыл своим БМП направление огня, боевая машина была подбита, но старший лейтенант до последнего момента возглавлял операцию и смог обеспечить эвакуацию личного состава разведгруппы из-под огня противника. В этом бою старший лейтенант Ковтун получил множественные осколочные ранения, которые стали смертельными, его товарищи остались живы. В 2023 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).