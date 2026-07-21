Голикова сообщила о росте рождаемости в российских регионах

В правительстве России отметили положительную динамику в демографической сфере по итогам июня текущего года. В 20 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост суммарного коэффициента рождаемости, что стало предметом обсуждения на форуме «С чего начинается Родина?». С соответствующим заявлением перед участниками мероприятия выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая привела конкретные цифры и назвала регионы, добившиеся наиболее значительных успехов.

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По словам Татьяны Голиковой, наибольший прирост показателей рождаемости в июне продемонстрировали сразу три региона: Нижегородская и Рязанская области, а также Чукотский автономный округ. Эти субъекты стали лидерами среди двадцати регионов, где удалось переломить негативную тенденцию предыдущих периодов.

Особый акцент вице-премьер сделала на структуре рождаемости. Она уточнила, что в 15 регионах страны наблюдается устойчивый рост числа третьих и последующих детей в семьях. Эта тенденция является чрезвычайно важной для долгосрочной демографической политики, так как она говорит о том, что семьи переходят от рождения одного-двух детей к многодетности. Среди регионов, где зафиксирован рост именно многодетных рождений, оказались территории Поволжья, Сибири и Северо-Западного федерального округа.

Примечательно, что в двойку лидеров по этому показателю также вошли Нижегородская и Рязанская области.

Выступление Татьяны Голиковой на форуме подтверждает, что демографическая ситуация остается в центре внимания правительства.