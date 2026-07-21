Зампред СК Леоненко: странные символы в телефоне ребёнка требуют внимания

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что родителям следует участвовать в жизни подростков и обращать внимание на их общение в интернете.

В беседе с сайтом kp.ru она пояснила, что вовлечение может начинаться с просмотра роликов в соцсетях. Затем подростка через ссылки или игровые чаты направляют в преступные группы, где под видом сверстников ему могут предложить работу.

«Если увидели на страничке ребёнка или его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в интернете, что это значит», — подчеркнула Леоненко.

По словам зампреда СК, взрослым необходимо знать, с кем общаются их дети, объяснять им риски контактов с незнакомцами и даже вместе играть в компьютерные игры. Она добавила, что некоторые изображения и символы могут говорить об интересе ребёнка к запрещённым организациям или принадлежности к ним.

Ранее Елена Леоненко сообщила, что в 2025 году ведомство впервые за длительный период зафиксировало значимый рост числа подростков, вовлечённых в преступления.