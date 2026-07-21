Жена казанского стрелка Галявиева запросила 400 тысяч рублей за интервью

Москвичка по имени Диана, которая вышла замуж за казанского стрелка Ильназа Галявиева, запросила гонорар в размере не менее 400 тысяч рублей за интервью с ней. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила корреспондент «КП» Юлия Андриенко.

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Журналистка написала 18-летней Диане в мессенджере, чтобы договориться с ней об интервью с целью узнать, почему девушка решила выйти замуж за осужденного. После того, как Диана озвучила желаемый гонорар, Андриенко заявила, что не платит за информацию, и напомнила, что замужество девушки было бескорыстным шагом.

Девушка попросила дать ей несколько дней для того, чтобы подумать над предложением журналистке, а потом отказалась от интервью, передает газета.

15 июля стало известно, что приговоренный к пожизненному лишению свободы за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал свой брак. По данным журналистов, регистрация прошла в конце мая в исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.

21 июля жена Галявиева рассказала, что родилась в Ростовской области, но в 2024 году специально переехала в Татарстан, чтобы посещать суды над преступником. Диана отметила, что не живет с семьей Галявиева, но находится с его родственниками в доверительных отношениях.