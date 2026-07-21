В России назвали продолжительность здоровой жизни

Вопрос продолжительности жизни и ее качества становится одной из центральных тем в российской социальной политике. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко озвучил данные, касающиеся так называемого периода «активного долголетия» в России. По его словам, продолжительность здоровой жизни, на протяжении которой человек сохраняет работоспособность, остается активным участником трудовых процессов и востребованным в обществе, сегодня составляет примерно 60 лет.

© Московский Комсомолец

Комментируя ситуацию на пресс-конференции в Москве, Геннадий Онищенко подчеркнул, что перед государством стоит амбициозная задача не просто увеличить количество прожитых лет, но и сделать так, чтобы эти годы были наполнены здоровьем. Академик напомнил, что средний показатель общей продолжительности жизни в мире удерживается на планке в 70 лет. Россия же, по статистике прошлого года, уже перешагнула этот мировой уровень, достигнув отметки в 74 года.

Онищенко отметил, что правительство и научное сообщество нацелены на дальнейшее увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Достижение этого показателя потребует не только совершенствования медицинских технологий и повышения доступности лекарственной помощи, но и кардинального пересмотра подходов к профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и созданию условий для активного долголетия среди пожилых граждан.

Увеличение «здоровой» части жизни признается экспертами приоритетной задачей, поскольку именно трудоспособный и социально активный период формирует основу для экономического развития и социального благополучия нации. В противном случае, увеличение общего срока жизни без сохранения здоровья может привести к росту нагрузки на систему здравоохранения и социального обеспечения, что делает акцент именно на качестве жизни критически важным.

По мнению специалистов, для преодоления этого разрыва необходимы комплексные меры, включающие диспансеризацию, модернизацию первичного звена здравоохранения и изменение менталитета граждан в отношении собственного здоровья.