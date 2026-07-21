Языковой барьер лишает россиян карьерного роста в финансах и IT

При этом лишь 6% опрошенных уверены в своих языковых навыках и не видят в этом пункте препятствия. Чаще всего требования работодателей останавливали специалистов из сферы консалтинга и бизнес-услуг (24%), а также финансового сектора (20%), где язык необходим для работы с международной отчетностью.

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В IT-сфере, логистике и продажах языковой барьер отпугнул по 10–12% кандидатов. Авторы исследования отмечают, что работодатели часто завышают планку: во многих случаях достаточно уровня B1–B2 для чтения документации и участия в созвонах.

Эксперты подсчитали, что подняться с начального до рабочего уровня при регулярных занятиях можно за 12–18 месяцев, а тем, кто когда-то учил язык, но забыл его, потребуется 4–6 месяцев на восстановление навыков, пишет Life.ru.

Ранее HR-эксперт Дубинникова назвала главные ошибки в резюме при отборе искусственным интеллектом.