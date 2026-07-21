«Вейпы как ловушка»: Академик Онищенко призвал запретить электронные сигареты

Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН указал на опасные тенденции в популяризации электронных сигарет, особенно среди подростков. Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал распространение электронных сигарет «коварной заразой» и призвал к решительным мерам, напомнив о роли табачных компаний в продвижении этой продукции.

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«Хочу отметить одну очень тревожную тенденцию. Сейчас много говорят о „пневмонии вейперов“ — притом что первые вейпы появились совсем недавно. Напомню: мир курит табак более 300 лет! Вейпы и электронные сигареты разрабатывали глобальные табачные компании. Госдума уходящего созыва очень правильно ставила вопрос о запрете вейпов. И вот отдельные мои коллеги (особенно меня беспокоит Санкт‑Петербург) выступают чуть ли не за пропаганду вейпов. У нас даже конкурсы проводились по выпусканию колец — да, это был пар, но детей приучали к мысли, что это безопасно. Сегодня — пар, завтра — никотин, послезавтра — наркотик! Электронные сигареты надо запретить. Наших детей пытались убедить, что вейпы безопасны. Табачные компании заявляли, будто вейпы помогут гражданам бросить курить сигареты. Но это нонсенс, это цинизм! Это пропаганда коварной заразы, которая, наоборот, втягивает в курение молодёжь. Эту преступную тенденцию надо срочно останавливать. Слава Богу, что их хоть приравняли к сигаретам», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал, что четких медицинских протоколов о том, как лечить зависимость от вейпов, нет, а ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад.