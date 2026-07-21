Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

«Станция метро Горьковская», шоукейсы ЛАУД БОЙЗ и ДОБРО, а также SP4K / СПЧК – 8 августа 2026 года на Елагином острове.

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Петербургская программа «Пикника» продолжает расширяться! Впервые на фестивале в северной столице откроется электронная сцена. На ней – артисты, музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит настоящее и будущее электронной музыки в России.

«Станция метро Горьковская». Творческое объединение из Нижнего Новгорода представит масштабную аудиовизуальную программу с сетом из ломаных ритмов и басовых жанров.

Шоукейс ЛАУД БОЙЗ. Вместе с ЛАУД – легендами электронной сцены 2010-х и авторами культовой серии микстейпов «ТанецГолосЗвук» – выступят BORIS REDWALL / БОРИС РЕДВОЛЛ и The Dawless / Доулесс – важные игроки сцены, определяющие звук современной российской электроники.

SP4K / СПЧК. Один из культовых людей современной электронной сцены, филигранно сочетающий лоуфай-хаус, трип-хоп, индитронику и другие жанры, возвращается к микрофону с большим сольным песенным альбомом «АУТСАЙДЕР 2».

Шоукейс ДОБРО. Заметный и влиятельный петербургский лейбл представит на фестивале ключевых резидентов. Iner – основатель лейбла, диджей и продюсер, исполняющий диско, хаус, балеарик и близкие к ним жанры. Babak – хаус-музыкант и участник проекта Wolfstream, сочетающий хаус и диско. Fomichev – продюсер, диджей, специализирующийся на хаусе, диско, электро. Oiuna – Dj и вокалистка из Санкт-Петербурга, играет хаус, балеарик и диско.

Вместе с диджей-сетом от шоукейса ДОБРО петербургское комьюнити 812 AM CLUB проведет спортивный рейв. Участников ждет танцевальная тренировка, объединяющая движение и музыку, для которой не требуются специальная подготовка или инвентарь.

Уже известные участники Пикника Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге: FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, поп-легенда Ёлка, модные альтернативщики CUPSIZE / Капсайз, инди-сенсация «Бонд с кнопкой», хип-хоп-классик ЛСП и многие другие. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010 и свежей стильной поп-музыки.

Впервые в Северной столице «Пикник» развернет пять сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Петербург фестиваль привезет яркий и завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино и ароматом сахарной ваты.

Пикник Афиши x Сбер – больше чем музыкальный фестиваль. 8 августа Елагин остров превратится в уютный город развлечений и отдыха для друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день.

Все это 8 августа на Елагином острове в Петербурге. Билеты уже здесь.