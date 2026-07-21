Медведь выбежал навстречу туристам в регионе России и попал на видео

Детеныш медведя напугал туристов в регионе России: он выбежал им навстречу и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел на туристической тропе в Байкальске. Группа россиян направлялась к скальнику Чертов Палец и заметила на пути медвежонка — он внезапно зарычал и влез на дерево.

«Мы наткнулись на медведя и пытаемся уйти от него живыми», — рассказала в соцсетях участница экспедиции.

Ребята связались с сотрудниками МЧС, которые посоветовали им держаться вместе и шуметь, чтобы отпугнуть возможное появление медведицы. Встречи с крупным животным удалось избежать, поход закончился успешно.

Ранее на вершине вулкана Атсонупури, высота которого составляет 1205 метров, заметили двух медведей.