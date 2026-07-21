В Челябинской области подтвердили гибель пчел

Гибель пчел произошла в Челябинской области, причины выясняются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в Аргаяшском районе Челябинской области более 5 млн пчел.

"Случаи [гибели пчел в Челябинской области] зафиксированы. Такой факт имеет место быть. Жалобы в управление поступали, мы на место выезжали, были отобраны пробы, в частности, почвы, сейчас все находится в лаборатории", - сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, сколько фермеров обратились с жалобами и сколько всего, предварительно пчел погибло. "Будут приняты меры, если [по результатам лабораторных исследований] будут обнаружено остаточное количество пестицидов", - отметила собеседница.

Массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае

Ранее в СМИ также появилась информация о гибели в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края около 30 млн пчел. Прокуратура начала проверку. Замначальника отдела государственного земельного надзора регионального управления Россельхознадзора Юлия Алькова, в частности, сообщила ТАСС, что в адрес управления поступили жалобы от местных пчеловодов на массовую гибель пчел из-за обработки полей химикатами 1 и 3 класса опасности, проводимых в начале июля.