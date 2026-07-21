В Госдуме предложили сократить на ТВ количество негативного контента

Депутаты думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением установить предельную долю телевизионного контента с повышенной негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в телевизионном эфире отсутствует единый нормативный механизм, ограничивающий совокупную долю материалов с высокой негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой. Действующие инструменты контроля охватывают отдельные категории недопустимых материалов, однако не регулируют ситуацию, при которой значительная часть эфирного времени занята конфликтной, тревожной, агрессивной или эмоционально напряженной подачей.

"Прошу вас <…> рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство РФ о средствах массовой информации и телевизионном вещании, предусматривающих установление предельной доли телевизионного контента с повышенной негативной и агрессивной эмоциональной нагрузкой, разработку единой методики оценки такого контента, а также проработать совместно с Роскомнадзором, Минздравом России, Минкультуры России, заинтересованными экспертными организациями и представителями телевизионной отрасли предложения по организационной, правовой и методической реализации указанной меры", - указано в тексте письма.

Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит снизить тревожность и депрессивные настроения у граждан, а также снизить концентрацию агрессивного и тревожного контента в эфире.