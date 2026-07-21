Геннадий Онищенко призвал отдыхать в России из-за риска инфекций

Он рекомендовал соотечественникам быть разумными при планировании поездок. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний, напомнил зампрезидента Российской академии образования в комментарии РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что не редки случаи, когда туристы, находясь в других странах, «зарабатывают экзотические бактериальные инфекции», а после отдыха возникают различные осложнения и заболевания.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении бактериальной инфекций у отдыхающих соотечественников.