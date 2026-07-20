«Дикая Мята» завершилась, как всегда, легендарно, но летний сезон в музыкальной долине только набирает обороты. 24–26 июля на берегах реки Вашана в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится сап-фестиваль «Вашана» от этой же команды организаторов.

© PR-служба «Дикой Мяты»

— Это невероятно любимый мной фестиваль в арт-кэмпе «Дикая Мята». Он устроен ровно как идеальный расслабленный загородный уикенд. Камерная атмосфера, красивые люди, карнавал, доски, вода, посиделки на «Лампе», вечеринки в клубе, — Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята».

Гостей ждет мощнейшая концертная программа от резидентов фестиваля «Дикая Мята»: Драгни, Soltwine, NECHAEV, «Лолита Косс», «неаринаменя», «Пахала Дала» и «МИЧ». В эти три дня состоятся сплавы на сапах и байдарках: яркий карнавальный, утренний пижамный, красочный холи, таинственный ночной, умиротворяющий на 9 км. А еще впервые на фестивале будет йога на сапах. Также подготовлена программа баланса вестибулярного и душевного: слэклайн, баланс-борд, чайные церемонии, медитация и йога!

— Вашана» — это люди и их энергия. Здесь всегда чувствуешь себя своим. Днем — взрыв ярких красок, образов, эмоций. Вечером — душевность, уют и тепло общения. Вместе с любимой музыкой, прогулками на сапах и живописной природой выходные на «Вашане» станут частью идеального лета, — Лена Володина, продюсер фестиваля «Вашана».

Билеты и подробности — на сайте.